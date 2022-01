Kui mõelda kaks aastat tagasi Hiinast levima läinud viiruse esimese laine ärevusele, on see nüüdseks muutunud justkui igapäevaseks taustamüraks. Ärevust märkad üksnes lastes, kelleni see kurjakuulutav positiivne tulemus on esimest korda jõudnud. “Miks ma pean koolist kodus olema, kui õed on koroonas ja mina mitte?” küsis minult esimese klassi laps.