Jutt on e-sigareti tarvitamisest, moodsamalt öeldes veipimisest. Veipimine on praegu laste seas popp. Jah, müük alla 18aastastele on keelatud, kuid ometi puhuvad aurupilvi juba 11aastased. See on popim kui kunagi varem, nii kuulsin teemat uurides nii koolide töötajatelt, noortekeskustest kui ka hiljuti keskkooli lõpetanud inimestelt. Moodsat suitsu pahvivad nii poisid kui tüdrukud.