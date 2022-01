Vähese õpilaste arvuga gümnaasiumide sulgemise eest raha pakkumine on tekitanud ühiskonnas vastakaid arvamusi. FOTO: Andres G. Adamson

Haridus­ministeeriumi plaan maksta ­raha neile omavalitsustele, mis panevad oma väikegümnaasiumid kinni, tekitas hämmastust. Just viis, kuidas seda esitleti: me oleme Tallinnast, me maksame!