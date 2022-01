Pildid ⟩ Mahajäetud politseihoones vihisesid kuulid

Hoonetes harjutada on alati keerulisem ja ohtlikum kui maastikul, kus nähtavus parem. Mehikase jutu järgi tuli “puhastada” ruume ehk kontrollida, kas hoone on vaenlastest vaba. “Siseruumides on olukord aimamatu. Kunagi ei tea, mis ees ootab. Pead kiiresti kontrollima põrandad ja laed, et kuskil poleks avasid ega peidetud lõhkekehi. Liikumisruumi napib samuti, sest pikkades koridorides ei saa jao jagu (kaheksa kuni kümme inimest, M. R.) võtta kõrvuti ahelikku, vaid nad liiguvad üksteise taga,” tõdes ta.