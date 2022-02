Pühapäeva hommikul lükkasime kortermaja eest veerasket lund Aisa tänavas, millest pool tundi varem kihutas läbi sahaga traktor, jättes kõrge valli autode ja sissesõidu vahele. Traktoristi kui töömeest sõnadega nuhtlemata kerkis taas küsimus, miks siis, kui laia kõnniteed on vaja ­korras hoida, on see korteriühistu tänav, aga kui keegi pargib auto valesti, on see linna tänav.