Mitmel pool Eestis on tänaseks üle poole meetri lund ja samal ajal on neidki paiku, kus pole seda kas üldse või on õrn kirme. Minu radadele on lund aga tekkinud kohati nõnda palju, et irooniaga pooleks on sumpamine juba küllalt “rõõmupakkuv” tegevus. Räätsadeta võib lumes liikumine isegi võhmale võtta. Nii paksu lumevaipa, kui oli pea kümne aasta eest, pole aga veel kusagil.