Mida me peame välja lugema valitsuse eilsest otsusest, et lapsed, kes on nakatunuga kokku puutunud, ei pea järgmisest nädalast enam koju jääma? Seegi pole kõik. Ülejärgmisest nädalast plaanib valitsus kaotada alaealistel COVID-19-tõendi esitamise kohustuse kõigis kohtades, kus see nõue praegu kehtib. Ehk siis kõigil avalikel üritustel, mis ei puuduta huviharidust, noorsootööd, sportimist ja treenimist.