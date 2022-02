Tammiste silla ehituse plaan läheb tagasi aastasse 2012, mil kehtestati Via Baltica teemaplaneering. See näeb ette Pärnu suure ümbersõidutee, kuhu suunatakse praegu Tallinnast Riiga teel olevad linna läbivad raskeveokid. Maantelõigu pikkus oleks üle 24 kilomeetri ja see saaks alguse Tori vallast Räägu külast ning taasühineks Pärnu–Ikla maanteega Häädemeeste vallas Reiu külas. Pärnu jõgi ületataks uut, Tammiste silda pidi.