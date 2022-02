Eestis on põhiharidus kohustuslik, ehk iga kooljüts peab pärast üheksat õpikevadet säravate silmadega ootama hetke, kui talle ulatatakse paber, mis tõendab, et ta on riigilt vastu võtnud üheksa klassi haridust. Kõik põhikoolid juhinduvad riiklikult kehtestatud õppekavast, kuhu iga põhikool on lisanud oma eripärad. Ehk – riik annab saia ja iga kooli ülesanne on sinna saia sisse peita rosinad, et õpilasi motiveerida. Kooli õppekava täitmise eest vastutab kool. Kui õpilane on üheksa aastat söönud seda maitsvat saia ja saiapurugi hoolikalt kokku kraapinud, on tal üheksanda klassi lõpus õppekava täitmise korral täielik õigus saada paber, mis tunnistab, et ta on saanud põhihariduse. Seega on põhikooli lõpueksamite lahtisidumine põhikooli lõpetamisest loogiline samm.