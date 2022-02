Vaprus tõi tiimi Eritrea ründaja

Vapruse juhatuse liikme Karl Palatu sõnutsi on Amar suurepärase tehnika, loova lähenemise ja hea kiirusega mängija, kelle trump on vasak jalg. “Mängus on ta väravate peal väljas ning neid ja võimaluste loomist meeskonnakaaslastele me temalt ennekõike ootamegi,” rääkis Palatu klubi vahendusel.