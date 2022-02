Pärja tõi alla Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, kellel oli rõõm tõdeda, et ehkki veel mõni kuu tagasi oli objektil näha vaid veidi vundamenti ja müüri, on majal nüüd seinad püsti, aknad ees ja katus peal. “Tänan kõiki ehitajaid, kes hoolimata ropust ilmast on suutnud minu silma järgi nii kaugele jõuda, et saame hoone tähtajaks kätte,” rõõmustas linnapea.