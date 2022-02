Numbrimaagia hoogustab/soodustab abielusadamasse tüürimist

Kui 2020 aasta veebruar oli tavatult menukas pulmakuu (25 abielu), siis mullune küünlakuu Pärnus abiellumiste rohkusega silma ei paistnud – abiellu astus vaid tosin paari.

Tänavune vastlakuu tuleb Pärnu LV perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistriteenistuse juhataja Kristina Artma sõnutsi tunamullusega sarnane. "Sel aastal on juba 24 paari avaldanud soovi abielluda veebruaris. Maagilisteks kuupäevadeks on 2., 12. ja 22. veebruar, mil plaanis kokku 15 abielu registreerimist," sõnas Artma.

Kõige nõutum pulmapäev on 22. veebruar, mil kooselu soovib vormistada kaheksa paari. Kui aastat edasi vaadata, on Artma sõnul näha, et abiellumiste kalender läheb üha tihedamaks. "See on ootuspärane, kuna mai lõpp ja suvekuud on pulmade pidamiseks lemmikaeg."

Eelistatuim abielutseremoonia läbiviimise koht oli mullu linnavalitsuse suur saal. 29 korral panid ametnikud pruudi ja peigmehe paari väljaspool ametiruume. Üks populaarsemaid tseremoonia paiku on Ammende villa, ent abielusid sõlmiti mujagi – koduõues, turismitaludes, Tahkuranna golfi- ja Aloha surfikeskuses, Pärnu rannas ja muuli juures ning keskaegse Punase torni hoovis.

Tol päeval oli Pärnus kaunis talveilm ühes korraliku lumega, usun, et peigmehe jaoks oli see väga eksootiline elamus. Kristina Martma, Pärnu LV perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistriteenistuse juhataja

Pärnumaal leidub toredaid kohti rohkemgi, kus oma jah-sõna öelda. "Oleme mereäärne maakond ja siinne ilus loodus on asukohavalikul paljude paaride jaoks määrav. Samas ei pea vabas õhus toimuvat abielutseremooniat korraldama ilmtingimata suvel," lisas Artma ja meenutas mullu veebruaris Ammende villa lähedal Rannapargis põneva välimusega puu juures toimunud tseremooniat. "Koht oli paaril endal välja valitud. Peigmees oli pärit riigist, kus on aastaringselt suviselt soe. Tol päeval oli Pärnus kaunis talveilm ühes korraliku lumega, usun, et peigmehe jaoks oli see väga eksootiline elamus."

Abielusid sõlmiti mujagi kui linnavalitsuse suures saalis, näiteks Pärnu rannas ja Rannapargis. FOTO: Triin Müür

Kosjamõtetega paare, kellest üks või mõlemad on pärit välisriigist, jõuab Pärnu perekonnaseisuametnike juurde aasta-aastalt üha enam. Mullu oli Pärnus paariminejate seas Kuuba, Puerto Rico, Kolumbia, USA, Suurbritannia, Venemaa, Valgevene, Soome, Prantsusmaa, Holland ja Ukraina kodanikke. Selleks aastakski on tulnud avaldusi, kus üks või mõlemad abiellujatest on pärit mujalt. "Enamus siin abielluvatest välismaalastest ei ela Pärnus ega isegi mitte Eestis. Pärnusse tulevad nad seepärast, et soovivad oma pulmi just siin pidada,“ märkis Artma.

Kokku tehti Pärnu linnavalitsuse perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistriteenistuses kokku 4254 erinevat perekonnasündmustega seotud toimingut. Lisaks tehti 3214 rahvastikuregistris elukoha muudatustega seotud kannet.

Peagi muutub Pärnu linnavalitsuse perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistriteenistuse nimi, alates 15. veebruarist on see Pärnu linnavalitsuse rahvastikutoimingute teenistus.