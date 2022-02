Kõigile on arusaadav, et mitte üksi majaomanikud, vaid iga Pärnu linnas elav inimene vajab liiklemiseks teid ja tänavaid, aga nende korrashoiu eest peavad vastutama maja­omanikud. Erandi moodustavad need, kes elavad peatänavate ääres. Seal koristab ­omaniku koormiseks oleva tänavaosa linn. Omanike vahel on tekitatud ebavõrdsus.