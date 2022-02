Oma esimesel, ligemale kuus tundi kestnud Pärnu visiidil väisas kultuuriminister uue kunsti muuseumi, Pärnu muuseumi ja Endla teatrit ning andis ühepuulootsikupärandi tutvustajatele Aivar Ruukelile ja Priit-Kalev Partsile pidulikult üle UNESCO peadirektori allkirjaga sertifikaadi. See kinnitab, et Soomaa haabjas on kantud ühinenud rahvaste haridus-, teadus- ja kultuuriorganisatsiooni inimkonna vaimse kultuuripärandi nimistu üle 400 kultuuriilmingu hulka. Samast nimekirjast leiab Kihnu kultuuriruumi, Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupeotraditsiooni, Seto leelo ja Võrumaa suitsusauna.