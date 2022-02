Ministeeriumi eestvõttel pakutakse toetust, et kohalikud omavalitsused saaksid oma koolivõrku analüüsida ja kavandada ümberkorraldusi. Toetusmeetme kogumaht on 600 000 eurot. Kogu tegevust nimetatakse peenelt “koolivõrgu korrastamiseks”. Kuid ­toetust saab vaid gümnaasiumiastet sulgedes. Kui aga analüüs näitaks, et korrastamine tähendaks midagi muud, siis ...