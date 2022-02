See on ebamugav tõde. No kellele meeldib olla ülekaaluline, veel hullem rasvunud? Ei tea ühtegi inimest. Uhked ollakse ikka trimmis keha, maha saadud kilode üle. Ja kes on selles ülekaalus, rasvumises süüdi? Ikka inimene ise. Ka see arvamusliider. Tähtsa ameti pidaja. Poliitik. Juht. Haritlane. Kolumnist. Ajakirjanik. Kehad reedavad, et toitumisharjumused on valed.