Pereema Kristi Lehtla jutu järgi on perel tavaks iga talv lumeskulptuure meisterdada, kui vaid sobivat ilma antakse. “Kasvasin üles Pärnu-Jaagupis ja mäletan, et ehitasime naabrilastega losse ja loomi ning lumelampe, kuhu sai siis õhtul küünlad sisse põlema pandud ja aknast vaadatud, kuni uni võimust võttis,” seletas ta. “Vähemasti lumememm ja -koer või -kass on ikka meil ukse ees olnud, kui sulailma on ja lund piisab. Ja lumeskulptuure on hoovis palju ilusam vaadata kui lumevalle.”