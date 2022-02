Kuus aastat tagasi president Toomas Hendrik Ilveselt aumärgi vastu võtnud ja viimased neli aastat õendus- ja hoolduskeskuses elanud vanaproua on sealsete tingimustega üldjoontes rahul. «Siin on puhas, pestakse ja hoolitsetakse. Töötajad on sõbralikud, neil pole lihtsalt aega,» rääkis tervisehäda tõttu voodisse aheldatud Siimisker.