Sain valimissauna, et me ei toe­tanud 8,7 miljoni euro eraldamist ­Euroopa Liidu (EL) eelmise rahastusperioodi vahenditest Pärnu linnale ­silla ehituseks. Praeguseks on kõigile mõtlevatele inimestele selge, et peksti asjata. Veel enam: jumal tänatud, et seda raha Pärnule ei eraldatud. Miks? Põhjus on selles, et saadaval olnud ­raha peab olema kasutatud (s.o rahastatav objekt valmis) hiljemalt 31. detsembril 2023. Nüüdseks on kõigile ­selge see, et seda tähtaega pikendada pole võimalik.