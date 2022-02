Kuid peamine polegi protestiviisi erakordsus, vaid pigem asjaolu, et me pole seni suutnud leida häid lahendusi, kuidas ­juba paar aastat kestnud koroonakriisiga toime tulla. Oma ala asjatundjad on korduvalt rääkinud, kui oluline on eakatele suhtlus oma lähedastega. Isegi sedavõrd tähtis, et seda tuleb kõrgemale tõsta kõigist muudest hädadest ja haigustest. Just selline suhtlemine aitab hoida vaimu virge ja annab elule ­mõtte.