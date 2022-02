Avamise tähistamiseks said kõik huvilised sõita erinevate vahenditega alates rulast kuni BMXini välja. FOTO: Mailiis Ollino/Pärnu PM

Eile õhtul taasavati Raba 5 siserulapark. Noored said taas ruladele, tõukeratastele ja BMXidele hüpata, et endisse Raba ujulasse ehitatud rampidel sõitu ja trikitamist jätkata. Parki haldab nüüd Pernova hariduskeskus ja nii on ka uus nimi Pernova skatepark.