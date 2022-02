Mainitud eelnõuga soovisime ­tõsta Pärnu kui atraktiivse elu- ja töökoha mainet kõrgharidusega haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja meditsiinispetsialistide seas. Toetus oleks mõeldud kõrgharidusega kuni 35aastastele spetsialistidele. Stipendiumi suurus on 350 eurot (netosummana) kuus ehk 4200 eurot aastas ja seda makstakse kaks aastat. Ühes kalendriaastas on võimalik välja anda seitse kuni kümme stipendiumi, mille saajal on kohustus pärast kaheaastast toetusperioodi lõppemist veel vähemalt aastaks Pärnusse tööle jääda.