Tasuta õpipäevad suurendavad noorte terviseteadlikkust

Projekti eestvedaja on kõrgkooli õppejõud Marika Külm, kes usub, et hariduslikest päevadest on noortele palju kasu. “Iga killuke tarkust, mis lisandub juba olemasolevale, aitab mõista meie keha talitlemise keerukust ja ohtusid, mis selles maailmas meid varitsevad,” tõdes Külm.