Videviku varjudes sünnib nii mõndagi müstilist ja salapärast. Ehk on mõnel lehelugejal meeles siinkirjutaja kajastatud Vana-Pärnu kummituskaluri lugugi. Ääremärkusena on vahest paslik mainida, et too rahutu meremehe vaim kondab endiselt mööda Vana-Pärnu parki, otsides kargest talvetuulest ja vilust puudesalust lohutust. Sellegipoolest pole õnnetu kaluri hing ainus, kes Pärnu linnas omale maiste seast kohta proovib otsida Järgnev lugu laseb end lugeja mõtteisse kriipivana sisse seada, pannes hommikul tööle minneski veel kukalt kratsima, aga ka selja taha vaatama.