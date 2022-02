Kivimägi sai 2001. aastal Pärnu linnavalitsuselt suulise enampakkumise ainsa osavõtjana 36 aastaks hoonestusõiguse, et ehitada linnale kuuluvale Tulbi 16 krundile eramu. Hoonestusõiguse tasuks kujunes 6000 krooni aastas, mis jääb 36 aastaks samaks. Niisiis on Kivimägi maksnud linnale siiani 663ruutmeetrise maa eest suvepealinna ranna rajoonis 383 eurot ja 47 senti aastas.

Nüüd on Kivimägi teinud Pärnu linnavalitsusele ettepaneku, et ostab maa turuhinnaga ära. Ta on põhjendanud kinnistu ostmise soovi sellega, et tema ja tema pere saaksid maja, mille ta on ise rajanud, koduna kasutada pärast hoonestusõiguse lõppemistki.

Linnavõim küsis eelmisel kuul kolmelt kinnisvarafirmalt – Domus Kinnisvaralt, LVM Kinnisvaralt ja Lahe Kinnisvaralt – eksperdihinnangu, selgitamaks välja Tulbi 16 kui hoonestamata maa turuväärtuse. Eksperdid pakkusid hinnaks 132 000, 133 000 ja 136 000 eurot. Nii hindas omavalitsus maa väärtuseks 134 000 eurot ehk umbes 200 eurot ruutmeetri kohta.

Sügiseste kohalike valimiste järel pääses Reformierakond mitme aasta järel taas koalitsiooni. Mõneski linnakodanikus võib maaostu soovi ajastus tekitada õigustatud küsimuse, miks otsustas Kivimägi just nüüd Tulbi 16 võõrandamist taotleda.

Pärnu Postimehe 5. veebruari artiklis “Kivimägi tahab osta linnalt maa, millele ta aastate eest kodu ehitas” kinnitas Kivimägi, et otsuse langetamisel ei mängi vähimatki rolli asjaolu, et Reformierakond on nüüd Pärnus koalitsioonis. Ta toonitas, et linn ei tee talle sendi eestki soodustust.

See pilt on tehtud 19. novembril 2001. Toomas Kivimägi kolis majja sisse sama aasta lõpus, aastavahetuse eel. FOTO: Urmas Luik

Nagu Pärnu linnavolikogus opositsioonis Isamaa ja majanduskomisjoni liige Siim Suursild mainitud leheloos poetas, on iseenesest õige, et selline habemega asi hakkab mingiski suhtes lahenduseni jõudma. “See, et Tulbi 16 turuhinnaga otsustuskorras võõrandatakse, on OK ja tõenäoliselt on härra Kivimägi selle kinnistu eest juba päris valusalt kooliraha maksnud,” sõnas Suursild.

Majanduskomisjon arutles Kivimägi soovi üle Tulbi 16 otsustuskorras võõrandada 8. veebruari istungil.

Edgar Maier, kes esindab majanduskomisjonis samuti opositsioonis Eesti Konservatiivset Rahvarerakonda (EKRE), edastas mõni päev enne istungit siinkirjutajale, et nende fraktsioon ei pea maa otsustuskorras võõrandamist ega selle ajastust eetiliseks. “Esmajärjekorras isiklike asjade lahendamine on vale,” vahendas Maier EKRE seisukohta, küsides: kas linnas on kõik korras ja tehtud?

“See on minu kodu,” on Kivimägi põhjendanud asjaolu, miks tuleks maa võõrandada otsustuskorras, mitte oksjonil. “Minu arvates on Eesti riik, kus inimese kodu oksjonile ei panda,” märkis ta 5. veebruari leheloos.

Kivimägi on ainus inimene, kes on saanud Pärnu raelt linna krundile eramu rajamiseks hoonestusõiguse.