Asendusõpetaja Melissa Savila ütles, et otsustas programmis osaleda, kuna see annab uusi kogemusi ja võimaluse end proovile panna. FOTO: Urmas Luik

Kuna koroonaviirusega nakatumine lööb rekordeid, on see mõjutanud teiste hulgas õppetöödki, sest haigestunud on palju õpetajaid. Üks lahendusi selles olukorras on asendus­õpetaja programm (ASÕP).