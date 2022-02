Ometi, kui riiklikult sõidueksamilt saab ­esimesel korral läbi 55 protsenti inimestest, käib peast paratamatult läbi mõte, et äkki on nõuded ikkagi liiga ranged. Toon siinkohal näitena kolmandatest riikidest pärit inimese, kellel küll üle 20 aasta sõidustaaži, kuid kes siinse ­juhiloa saamiseks pidi sooritama nii teooria- kui sõidueksami.

Eesti autokoolis pole too eksaminand kunagi käinud, tänavadki on võõrad. Eksam on kestnud juba 40 minutit ja eksamineerijale näib, et inimene oskab autoga sõita. Viimastel eksamiminutitel teeb eksamineeritav aga vea. Nimelt reastub ta ühesuunaliselt teelt vasakpööret sooritades vasaku teeserva asemel hoopis paremale. Seda viga kordab ta kolm korda järjest. Ja kukub eksamil ­läbi. Nüüd tuleb tal jälle pikalt eksamiaega ­oodata ja veel kord riigikassat täita.