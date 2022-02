Vesi on ka ohtlik, me ei ole enam täiskohaga vee-elukad. Kuid paljud meist kohanevad selle sooviga – olla kaalutu. Õpime ületama mereohtu, õpime ­libisema lainetel ja sukel­duma sügavustesse. Ookean­, meri, vesi üldiselt on mõistuse metafoor. Sügavusse vajudes vaikib kõik, vaikib meie meelesügavus. Meelerahu saavu­tamiseks tuleb koondada oma ­tähelepanu sügavamale kui mõtete ja tunnete tormilained. See juhtub sügavas meditatsioonis.