Lääneranna vald võinuks saada kogu Eestile eeskujuks. Volikogu toetas hiljuti ühel häälel Eesti Konservatiivse Rahva­erakonna (EKRE) fraktsiooni ettepanekut tõsta vallas sünnitoetus 2022. aastal 700 euroni, et see jõuaks nelja aasta jooksul järk-järgult 1200 euroni. Tegemist on otsese meetmega toetada sündi­muse kasvu ja saata signaal, et siia on lapsed oodatud ja teretulnud, rajage siin oma pere!