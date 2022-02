Pärnust saab Helsingisse lennata mai algusest

NyxAiri 50kohaline Saab 2000 hakkab Pärnu ja Helsingi Vantaa lennuvälja vahel lendama neljapäeviti ja pühapäeviti. Tegu on hooajalise lennuliiniga, mis esialgu jääb käiku 28. augustini. Lennufirma teatel toimuvad reisid Pärnu ettevõtete, kohaliku omavalitsuse ja NyxAiri koostöös ja ühisel pingutusel.

Täna algas lendudele piletimüük, ühe suuna hinnad algavad 60 eurost.

OÜ NyxAiri juhataja Jaanus Ojametsa sõnutsi on suvepealinn olnud põhjanaabritele alati armastatud sihtpunkt ja 40minutine lennuaeg toob kaks linna teineteisele veel lähemale. “Pärast ajakohastamist on Pärnu lennujaam varasemast atraktiivsem ja Eesti lennufirmana on NyxAir kindlasti valmis igati panustama, et Pärnust toimuks tihedam lennuliiklus. Eesmärk on tuua Pärnu vähemalt hooajaliselt rahvusvahelised lennud. Kui Helsingi liin hästi käivitub ja leidub huvilisi, kaalutakse sihtkohtade ja sageduste lisamist,” rääkis Ojamets.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles, et Pärnu linn on partnerite ehk majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja AS Tallinna Lennujaamaga teinud 2014. aastast jõupingutusi, et kohaliku lennujaama lennurada, terminal ja muu taristu saaks uuendatud.