Lõviosa eelarvemuudatusi võeti arvesse võimul valimisliidu Südamega Saardes ettepanekute kogumist ja opositsiooni kärpeplaanist läks suuremas osas käiku see osa, mis võimulolijatelgi juba kirjas oli. Seetõttu palusid opositsiooni liikmed oma ettepanekud ükshaaval läbi hääletada ja pea kahe tunni pikkuseks kujunenud läbihääletamise järel oli tulemus sisuliselt sama mis ennegi.

Ligemale seitsme miljoni eurose mahuga eelarve arutelu tuliseimaks teemaks kujunes vallavõimu plaan sulgeda Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa saun, see on kirgi kütnud juba kuu. Võrreldes eelmise aastaga kärbib vallavalitsus kahe sauna toetust 28 000 euro võrra ja praeguse kava järgi on vald seal peremees mai alguseni.