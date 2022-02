Küllap külastavad meid veel märtsis lumesajud ja tõenäoliselt saame külmagi. Praegusi suleliste salku jälgides näib, et kaod on olnud heitlike, kuid sellegipoolest leebete talveilmade tõttu pigem väiksed. Hiljuti jäi mulle silma, et tuttavas sabatihaste kambas on endiselt sama palju päid kui sügise hakul. Need imearmsad värvulised revideerivad iga päev üht latiealist kaasikut, seejärel aga veidi vanemat jõeäärset sega­metsa. Nende teekond on püsinud läbi mitme kuu üsna muutumatuna, kuid toitu otsivad nad võrreldes sügisega nüüd pisut kõrgemal.