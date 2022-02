Jääaugud linnatänavatel on teinud sõidukijuhid murelikuks. FOTO: Andres G. Adamson

Tänavune talv on teehool­dajatele olnud armutu ja põhjustanud linnakodanike rohket pahameelt. Mõnigi eakas autojuht on meenutanud, et sellist kuumaas­tikku nagu sel aastal ei mäleta nad nõukogude ajastki.