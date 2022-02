Ent ühel juhul kujunesid asjalood teistsuguseks. Kui helistasin kogukonna esindajale, et küsida, mis mured neil raiega seoses on, sõimas ta kõigepealt mul näo täis. Nimelt kahtlustas kogukond, et üritan RMK nimel ja raha eest nende eesmärke saboteerida. Ma polnud jõudnud veel ühtegi küsimust küsida, olin end vaid tutvustanud.