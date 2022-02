“Soo” on Oskar Lutsu 1914. aastal valminud, viimati 69 aastat tagasi trükki jõudnud põnev jutustus, mille taaselustamist kinolinal nüüd näha võib. Pärnuga on filmigrupil palju sidemeid – helilooja Mick Pedaja avaldab, et selle filmi muusika lõi ta just siinsamas Pärnus Sääse tänaval.