Komisjoni esimees Urmas Reinsalu märkis, et vajadus kiire internetiühenduse järele on selgesti ilmnenud just viimastel, pandeemia-aastatel. “Kahetsusväärselt ei ole riik suutnud aga kõigile tagada ligipääsetavust kiirele internetile ja see seab inimesed ebavõrdsesse seisu,” ütles Reinsalu. “Arutame nüüd komisjonis, kuidas seni tehtud vigu vältida ja eesmärkideni kiiremini jõuda.”