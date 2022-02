Esimesed lumikellukesed on nina lume alt välja pistnud, aga talv ei taha veel sugugi taganeda. FOTO: Arved Breidaks

Kuigi ilm on suure osa ajast sula, annavad talle talvise näo jätkuvad rohked lumesajud. Ida-Eestis on ilm niipalju külmem, et lumikate püsib ja võib pakseneda.