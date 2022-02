GALERII ⟩ Pärnu Sadama kossutiim võõrustas spordi Mekas tulevasi pallivõlureid

Esimesest kolmanda klassi õpilastele mõeldud spordipäeva eesmärk oli näidata noortele korvpalli võlusid, et neid regulaarselt treeningutele meelitada. Lapsed said mängida ja sportida kuulsa korvpallisatsi liikmete ja treeneritega, põnevat tegevust jagus tundideks. Iga laps lahkus platsilt korvpalliliidult kingiks saadud isikliku korvpalliga, julgemad küsisid mälestuseks tuntud korvpallurite autogrammidki.

Pärnu spordikooli ridades maakonnas koolisporti edendav, projekti üks eestvedajaid Ene Saagpakk märkis, et üritus jättis mõnusa mängulise emotsiooni. “Alati ei pea võistlema – see on asi, mida korraldajatena soovisime lastele öelda. Ühtekokku sai päevast rõõmu tunda sadakond last, kohal oli 16 tiimi,” rõõmustas Saagpakk, kelle sõnutsi saatis mõnd noorte punti fännikoorgi. “Are kool tuli omadele terve klassiga kaasa elama.”