Vägisi tekib tahtmine eeldada, et Raadik kirjutas artikli mõne koalitsioonierakonna soovil. Nii ajendab arvama asjaolu, et miks peaks üks naaber­valla elanik hakkama ootamatult kritisee­rima Pärnu opositsiooni poliitikuid. Tavaliselt meeldib enamusele koalitsiooni pihta tuld anda. Aga see selleks. Demokraatlik riik, kritiseerigu, kui soovib.