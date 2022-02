“Valisime konkreetset kuupäeva, et jääks ilus number meelde,” ütles kaasa Vahur Järveküljega täna abielu registreerinud Katri Sutt. “Teadsin kohe, et kui üldse abielluda, siis sellel kuupäeval. Teisi kuupäevi me ei kaalunudki. Loodetavasti toob see numbrimaagia õnne.”