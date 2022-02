Selline arvamus võib olla kerge tekkima, kuna ajanappuses ei suuda hooldekodud üldsusele küllaldaselt selgitada, millega neil on tulnud viimased kaks aastat iga päev tegelda.

Hooldekodud on koroonaperioodil saanud järjepidevalt suuniseid nii tervise- kui sotsiaalkindlustusametilt ja kehtestanud uuendatud nõuded hooldusteenuse osutamise, sealhulgas ­külastuste korraldamise suhtes. Uuendatud on riskianalüüse, kus on kirjeldatud uued bioloogilised ohutegurid ja viisid, kuidas ohte maandada.