Aasta pärast on riigikogu valimised ja lahing Toompea pärast ja valitsuse moodustamise nimel on alanud. Koroona on rakendunud poliitilise vankri ette. Loorberipärja saab see, kes esimesena teatab valijale piirangute lõpetamisest ja koroonapasside kaotamisest. Võitja võtab kõik!