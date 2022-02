Mare Mätase jutu järgi oli tal “Minu Kihnut” kirjutades eesmärk näidata oma kodusaart väljapoole, vastates sama ajal kogukonna küsimustele. Näiteks: kas saarel mootorratastel kihutavad naised esindavad Euroopa viimast matriarhaati või kas Kihnu kultuur on kaup.

Petrone Print OÜ “Minu” sarja Kihnu raamatu esitlus toimus Kihnu muuseumis 5. augustil. Vabariigi aastapäeva eel oli autoril põhjust sõita pealinna, et ootamatult omistatud auhind vastu võtta ja vastata ajakirjanik Mart Juure küsimustele. See on tunnustus ka Petrone Prindile ja raamatu toimetajale Helen Külvikule ning esimene kord, mil “Minu” sarja teos sellise tabeli tippu jõudis.