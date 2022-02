Video ⟩ Pärnu lauljatar andis välja tundekeerisest rääkiva laulu

Lauljatari ajendas lugu kirjutama oma eelmine singel. “Laulu idee sai alguse eelmise loo “Bermuda” pealkirjast,” rääkis Novek, kelle vastne lugu jutustab tundekeerisest, millel on oht tormiks paisuda. “Vahel on emotsioonid niivõrd tugevad, et lähed kas või läbi tsunami, et armsamani jõuda,” ütles ta.