Vändras on toasooja hind põletav teema: kohalik katlamaja töötab gaasil, mille hind on aga paari aastaga kerkinud kui pärmil. Et kulud kontrolli alla saada, on mõeldud hakkpuidust sooja tootva katlamaja rajamisele. Praegu käib asukoha valimine, kuid kiiret leevendust toasooja kõrgele hinnale siiski ei paista.