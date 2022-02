Lauri Luur ⟩ Meie raha eest käiakse ukrainlasi allutamas

Lugupeetud vapimärgi kavalerid, omavalitsusjuhid, riigikogu liikmed, ettevõtjad ja teised külalised, kas teate, mida ma eilsel vallavalitsuse istungil esimese asjana enda kolleegidelt küsisin? Mitu gaasiga köetavat hoonet meil veel on ja millal me sellest kütteliigist vabaneme? Täpne vastus on, et seni neli, kuid sügiseks jääb ainult üks: Sindi raekoda.