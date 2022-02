Kui Karpova endale sobivat koeratõugu otsis, oli kriteerium universaalsus, sest noor naine tahtis proovida eri koertespordi alasid. “Alustasime Gucciga kutsikakoolist, kus meie treener märkas tema potentsiaali ja suunas meid agility-trenni,” meenutas ta ja selgitas, et see on lõbus ala, kus koerajuht ja koer peavad aja peale läbima eri takistustest koosneva raja. Entusiasmi kasvades avastas ­perenaine rallikuulekuse. “Selle ala radagi koosneb mitmesugustest võtetest, mida koos koe­raga aja peale tehakse. Sealt edasi sattusin juba trikikoolitusele, kus sain aru, et vaat see on ala, mis mulle ja Guccile väga meeldib,” rääkis Karpova.