Kell 12.22 sai häirekeskus teate, et Tallinna maantee 4 korrusmaja katuselt lendab tükke teele, ohustades liiklejaid. Ohu tõttu suleti nii kõnnitee kui sõiduread Kesklinna silla suunas, mistõttu seal kandis tekkisid ummikud.

Liiklus on ümber korraldatud, nii et Tallinna maanteel ristmiku ja silla vahel kulgeb liiklus mõlemas suunas ühel sõidureal, Rääma-poolsel tänavapoolel. Ummikud on peamiselt kesklinnast Tallinna maantee suunas.