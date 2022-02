Oleme solidaarsed Ukraina rahvaga ja valmistume andma oma võimalustest lähtuvat abi Ukraina kodanikele, kes on jäänud sõjale jalgu. Täname kõiki siinseid inimesi ja ettevõtteid, kes juba on pakkunud oma abi, et ­aidata Ukraina elanikke, ja julgustame pärnakaid toetama Ukraina rahvast oma võimaluste piires. Kõigil on võimalik toetada Venemaa rünnaku all Ukrainat ja teha annetusi ka Pärnus.

Ukraina Punane Rist on andnud teada, et seoses sõjaolukorraga vajavad inimesed hügieenitarbeid (hambaharju ja -pastat, seepe, šampoone), mähkmeid, voodipesu, magamiskotte. Tunnustan vabatahtlikke, kes on alustanud abi kogumist, toetamaks Ukraina elanikke. Eelseisval nädalavahetusel palume helistada annetuste üleandmiseks vabatahtlikele: Anne Ennokile numbril 505 5077 või Jana Ristimetsale telefonil 5348 6338.

Esmaspäevast kolmapäevani 11–15 on võimalik annetused üle anda Tartu ülikooli Pärnu kolledžis. Kontaktisik on üli­kooli haldur Sirje, tema telefoninumber on 514 3126.

Aitame üheskoos Ukrainat!

Pärnu linnavalitsuse nimel