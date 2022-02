JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu võrkpalliklubi mängib Balti liigas pronksi eest

Matš algas tasavägiselt ja tablool säras 12:12. Siis teenisid pealinlased kolm silma järjest, mille peale kamandas Avo Keel vahetuspingilt püsti sidemängija Richard Voogeli, et too Maurico välja võtaks. Paraku oli vastaste liidril Šmidlil käsi juba lahti ja TalTech haaras 21:13 edu. Pärnakad ei visanud püssi põõsasse ja tulid veel 20:22 järele, siiski võitis avageimi TalTech (25:21).

“TalTechil polnudki täna vaja rohkemat teha, meilt ikka kehv mäng, ootasin paremat,” tõdes Avo Keel mängujärgses intervjuus. “Kõige naljakam on see, et need mehed, kellel oli probleeme tulenevalt tervisest või maailma sündmustest, mängisid hästi. Teised, kellel olid prouad kaasas, ei saanud täna üldse hakkama. 19 serviviga ja üks äss – no millest me räägime? Vastuvõtuprobleemid ja sidemängijate tasemevahe ... Ei olnud täna kaunis vaatepilt.”